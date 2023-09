Scioperano i lavoratori Ast: possibili disservizi per la giornata di venerdì

L'Azienda Siciliana Trasporti (Ast) rende noto che, in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore del settore del trasporto pubblico locale proclamato dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato per la giornata di venerdì 29 settembre, il servizio potrebbe subire variazioni o limitazioni.

Lo sciopero in Sicilia verrà articolato nelle seguenti fasce orarie: al mattino dalle ore 6 alle ore 9, al pomeriggio dalle ore 13 e 30 alle ore 16 e 30, fino a fine turno di servizio per tutto il personale viaggiante. Ed inoltre, sciopero per l' intera giornata il personale amministrativo, personale di terra, personale d’officina e lavaggio, con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali.