Belpasso, lo sciopero delle dipendenti dell'azienda Dts Dolciaria: "Stipendi in ritardo"

Stipendi in ritardo ed erogati in varie tranche, permessi orari non concessi, mancanza di assicurazione sulla salute. Sono i motivi che hanno spinto le lavoratrici dell’azienda D.T.S. Dolciaria di Belpasso a proclamare lo sciopero, in corso da martedì 14 dicembre. In mancanza di passi avanti da parte dell'azienda, informa il sindacato Fna Confsal, lo sciopero proseguirà, per l'intero turno di lavoro, anche nella giornata di oggi giovedì 16 dicembre. Da venerdì 17 le dipendenti proseguiranno con l’astensione dal lavoro per le ultime due ore di turno.

“La crisi non può essere la scusa per venir meno alle proprie responsabilità nei confronti delle lavoratrici, che portano avanti l’azienda”, dice Eliana Torrisi, segretaria territoriale di Fna Confsal. La decisione di scioperare è arrivata "a seguito del reiterato ritardo nel pagamento degli stipendi" . Le dipendenti “chiedono a gran voce di veder garantiti i propri diritti” e criticano l’atteggiamento dell’azienda, “che non si mostra comprensiva verso chi ogni giorno si reca puntualmente sul proprio posto di lavoro”.

La situazione va avanti da circa un anno, e mette in serie difficoltà le lavoratrici, “che non possono contare sullo stipendio cui hanno diritto, per far fronte alle spese familiari e casalinghe”. A dispetto dell’atteggiamento evasivo dell’azienda, prosegue Torrisi, le lavoratrici si sono mostrate “comprensive e disponibili a svariati incontri, che però non hanno portato ad un’effettiva risoluzione dei problemi”. Da qui la decisione di indire lo sciopero, accompagnato da un sit-in davanti l’ingresso dello stabilimento con striscioni e cartelloni.

