Sciopero nazionale dei ferrovieri, stop ai treni anche in Sicilia: "Si prevede un'adesione massiccia"

In Sicilia si prevede un'alta adesione allo sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato venerdì da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Uno stop di otto ore - dalle 9 alle 17 - di tutto il personale Trenitalia.

Eccetto le fasce di garanzia per i pendolari (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21) "è prevedibile che ci siano dei disagi per chi si sposta in treno". Ad annunciarlo è Michele Barresi, segretario regionale Uiltrasporti. "Le sigle sindacali che hanno proclamato l'astensione del lavoro - spiega Barresi - in Sicilia sono le più rappresentative: l'adesione sarà massiccia".

"Lo sciopero nazionale del comparto Trenitalia coinvolge pienamente la realtà siciliana - aggiunge il segretario regionale Uiltrasporti - dove si registrano forti timori sul futuro del settore, in special modo del segmento manutenzione ormai ridotto ai minimi termini e dei centri direzionali del personale viaggiante".

La Uiltrasporti, al pari degli altri sindacati, denuncia "il mancato rispetto degli accordi nazionali in essere e l'indisponibilità da parte di Trenitalia a mettere in atto soluzioni concrete alle criticità riscontrate dai lavoratori". Così, conclude Barresi, "si scaricano le tensioni sul costo del lavoro, peggiorando le condizioni dei ferrovieri ritenuti indispensabili durante l’emergenza sanitaria, ma oggi dimenticati da Trenitalia".