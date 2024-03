"Ha registrato un’altissima adesione, con picchi dell’ 80 per cento, la giornata nazionale di sciopero dei lavoratori dipendenti della Distribuzione moderna organizzata-federdistribuzione. Anche a Catania i lavoratori hanno chiesto il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto il 31 dicembre 2019", si legge nella nota di Filcams-Fisascat-Uiltucs che hanno organizzato una manifestazione di protesta per chiedere l’immediato rinnovo del contratto, concentrandosi prima negli spazi antistanti la Coin per poi giungere in corteo sino alla sede de La Rinascente. “Oggi è stato lanciato un ennesimo, chiaro segnale delle lavoratrici e dei lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata. Ora è bene che le associazioni datoriali si convincano che bisogna non solo rinnovare il contratto ma redistribuire gli utili ai lavoratori che in questi 54 mesi hanno irrobustito le tasche aziendali. I lavoratori non si fermeranno fino a quando non verranno rispettati la dignità e il diritto al salario”, dichiarano i segretari generali di Cgil e Filcams, Carmelo De Caudo e Davide Foti, con il segretario provinciale Filcams, Giuseppe Agosta.