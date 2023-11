Treni, otto ore di sciopero "improvviso": possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria

Sciopero dei lavoratori delle ferrovie oggi dalle 9 alle 17 per protestare contro la mancanza di sicurezza sui binari, dopo il gravissimo incidente avvenuto martedì sera tra un treno regionale e un camion in Calabria (due morti). Lo sciopero vuole denunciare "la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori". Possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e Regionali. Lo sciopero interesserà anche Italo.

A proclamarlo le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. Lo sciopero avrà durata di otto ore. Gli effetti sulla circolazione - in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi - potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero.?