Sciopero alla ST, Fiom Cgil Catania: “L’azienda ha triplicato i profitti anche grazie ai lavoratori"

Lo stabilimento STMicroelectronics di Catania – oltre 5000 dipendenti - in contemporanea con tutti gli altri siti italiani del colosso della microelettronica, il 29 settembre si fermerà per lo sciopero di otto ore proclamato dalle sigle sindacali, dopo l’ultima riunione con i vertici aziendali sul contratto integrativo.

La riunione è stata ritenuta “insoddisfacente” dal coordinamento sindacale nazionale ST. “Da oltre sei mesi discutiamo con l’azienda del nuovo contratto integrativo – dice Rosy Scollo, segretario generale della Fiom-Cgil Catania – chiedendo che venga riconosciuto il valore di chi, col proprio lavoro, stabile o precario che sia, ha contribuito alle straordinarie performance aziendali degli ultimi anni”. Ma è su alcuni punti cruciali, in particolare sui salari, sui precari e sui Summer Jobs, che le distanze tra azienda e sindacato rimangono significative.

“Pretendiamo – continua la sindacalista - che la ricchezza prodotta dalla ST si traduca in maggiori benefici salariali per i lavoratori - a partire dalla definizione del ‘premio di produzione’ sui massimali da noi proposti - e nella stabilizzazione di tutti i precari”. Nel dettaglio delle rivendicazioni sindacali “non possiamo inoltre trascurare – aggiunge la dirigente sindacale – le condizioni dei lavoratori turnisti, sottoposti negli anni a ritmi logoranti. Per loro chiediamo misure che vadano ad alleggerire i carichi di lavoro attraverso, anche, la riduzione oraria, in linea con la tendenza generale, in tutte le grandi multinazionali a livello mondiale, alla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. I lavoratori – conclude Scollo – hanno fatto la loro parte, adesso è arrivato il momento che ST faccia la sua”.