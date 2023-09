Sciopero alla Stm, Nicastro (Cisl): "Non possiamo accettare che l'azienda non valorizzi i propri dipendenti"

Battuta d’arresto per la trattativa in corso sul rinnovo del contratto integrativo aziendale della STM. Il rallentamento delle trattative ha portato il coordinamento Fim, Fiom e le Rsu degli stabilimenti di Agrate e Catania, a indire uno sciopero di gruppo per venerdì 29 settembre 2023.

"L’azienda - spiega il segretario generale della Fim Cisl Siciliana Piero Nicastro - nonostante gli importanti utili generati negli ultimi anni, con una crescita a due cifre, soprattutto nel periodo della pandemia, ha messo a disposizione una somma molto più bassa da quella richiesta per il 'premio di risultato' oltre a non concedere più flessibilità per la conciliazione di vita/lavoro. Non possiamo accettare che STM, considerando che opera in un settore in crescita esponenziale, i continui investimenti che sono previsti sia a Catania che altrove, non valorizzi i propri dipendenti riconoscendo importanti forme economiche aggiuntive e che frenerebbero le fughe dalla Sicilia".

"Abbiamo consapevolmente dichiarato lo sciopero del 29 - aggiunge il segretario della Cisl etnea Maurizio Attanasio - perché, tra le altre rivendicazioni, riteniamo che Il lavoro non adeguatamente remunerato, rispetto ai livelli di competenza e di specializzazione, e la fuga di lavoratori altamente professionalizzati verso altre aziende o altre regioni, si contrasta aumentando i salari e garantendo i diritti. Ciò può concretizzarsi solo attraverso la contrattazione e la partecipazione dei lavoratori".