Scippa una borsa da un'auto: inseguito e arrestato

La notte scorsa è stato perpetrato uno scippo ai danni di una giovane donna, mentre questa si trovava ferma ad un semaforo a bordo di un auto guidata da una sua amica: un uomo le si è avvicinato a piedi e, introducendo fulmineamente la mano all’interno dell’abitacolo, le ha sottratto la borsa, nonostante la resistenza opposta dalla giovane, è riuscito a strappargliela di mano dileguandosi a piedi. L'immediata notizia diramata dalla Sala operativa della Questura, è stata raccolta anche dal Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia orientale, la quale ha allertato le proprie pattuglie operanti in zona. La perfetta sinergia messa in campo tra sale operative e pattuglie ha dato i suoi frutti pochi minuti dopo, quando un equipaggio della sezione Polstrada di Catania ha intercettato un auto priva di targhe su viale Vincenzo Giuffrida. Alla guida vi era un giovane i cui tratti somatici sembravano corrispondere alla sommaria descrizione diffusa poco prima. Questi non si è fermato all’alt ed è fuggito verso la Circonvallazione. Ne è nato un breve e tormentato inseguimento, conclusosi in zona San Nullo, durante il quale il conducente si è disfatto di una borsa, gettandola dal finestrino, successivamente rinvenuta e recuperata. L’uomo, il sangregorese Bracciolano Alessio Giovanni, di 32 anni, riconosciuto anche dalla vittima come l’autore dello scippo poco prima commesso ai suoi danni, dopo essere stato perquisito - nelle sue tasche è stata trovata una banconota da 50 € sottratta dalla borsa - è stato arrestato per i reati di resistenza e furto aggravato. L'uomo, posto agli arresti domiciliari, sarà giudicato con direttissima domani mattina. La borsa con il suo contenuto è stata restituita alla giovane vittima che si era nel frattempo recata in questura per la denuncia dei fatti.

