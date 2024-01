Scippano la borsa griffata a un'anziana, beccati grazie alle telecamere

I carabinieri della stazione di Guardia Mangano, nell'acese, sono riusciti a recuperare e restituire una borsa griffata scippata a una anziana donna. A scippare la donna era stato, ieri sera, un uomo a volto coperto. Il ladro aveva aggredito e scippato la vittima ad Acireale, in via Santa Maria Ammalati, dileguandosi poi a piedi. In seguito alla denuncia sporta dalla donna, i militari hanno avviato le ricerche del rapinatore, coordinati dalla centrale operativa della compagnia di Acireale e in collaborazione con la compagnia di Giarre.

Grazie alla visione dei filmati acquisiti, i carabinieri sono riusciti a individuare una BMW serie 3 sospetta, verosimilmente utilizzata dal malvivente. Senza ulteriore indugio, i militari hanno iniziato le ricerche del veicolo che è stato trovato nei pressi di un casolare di campagna a Santa Venerina. Appena entrati nel casolare i militari, sono riusciti a bloccare e a identificare due uomini di 45 e 29 anni, e a recuperare la borsa griffata rubata, della quale i due avevano tentato di disfarsi gettandola su un soppalco. I militari dell’arma, durante la perquisizione dello stabile, hanno poi trovato anche una decina di grammi di marijuana e tre petardi rudimentali di grosse dimensioni. Sull’autovettura parcheggiata nelle vicinanze del casale è stato trovato un coltello a serramanico di 20 centimetri. L’auto, i petardi, la droga e il coltello sono stati sequestrati. I due uomini, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per i ricettazione, furto con strappo e porto d’armi e oggetti atti a offendere e sono stai segnalati alla prefettura per detenzione, per uso personale, di sostanze stupefacenti.