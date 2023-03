Scippa borsa ad una donna, un cittadino insegue il ladro e lo fa arrestare

Nel pomeriggio di ieri, la sala operativa della Questura ha diramato una nota radio dopo una segnalazione di furto con strappo in viale Jonio, ai danni di una donna che si era poi rifugiata presso un negozio. Immediatamente sono state inviate due volanti sul posto e, nel contempo, in sala operativa arrivava una seconda segnalazione circa la descrizione e la via di fuga dello scippatore, che si stava allontanando inseguito da un passante, tra la via Piave e la Via Montello. Mentre una volante raggiungeva la vittima dello scippo al fine di verificarne le condizioni e per cercare di rassicurarla, l’altra si è messa all’inseguimento del fuggitivo, prendendo contatti con l’utente che lo aveva inseguito senza mai perderlo di vista. Quest’ultimo, dopo aver confermato le descrizioni del fuggitivo, aveva indicato una recinzione dove il malvivente aveva scavalcato nel maldestro tentativo di nascondersi tra la vegetazione di un giardinetto. Il soggetto segnalato è stato rintracciato e fermato dagli agenti mentre era intento a rovistare la borsa poco prima “scippata” alla donna. Il cittadino che lo aveva inseguito lo ha riconosciuto immediatamente come l’autore del reato segnalato. Lo scippatore è stato quindi arrestato per furto con strappo ed accompagnato in Questura per gli ulteriori accertamenti. L’uomo, un cittadino bulgaro con numerosi precedenti specifici, risultava essere peraltro destinatario del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Palermo lo scorso due marzo. Dell’avvenuto arresto veniva data notizia al P.M. di turno, che ha disposto di associare l’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattina di giorno 8 marzo.