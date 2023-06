Scogliera, cadavere in mare: indagini in corso

Cadavere a mare nella zona della Scogliera, al confine tra i comuni di Catania ed Acicastello, nei pressi del Bellatrix. Si tratterebbe di un giovane studente straniero. Dalle testimonianze di quanti hanno assistito, il ragazzo si sarebbe tuffato da una parte della scogliera non consentita, spaccandosi la testa. Il corpo ancora non è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto intervenuta sul posto, in quanto troppo vicino agli scogli. Presenti i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica di quanto accaduto.

Operazioni di recupero del corto da parte della Capitaneria di Porto

In aggiornamento