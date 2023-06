Scogliera, cadavere in mare: indagini in corso

Cadavere in mare nella zona della Scogliera, al confine tra i comuni di Catania ed Acicastello, nei pressi del lido Bellatrix. La segnalazione è giunta intorno alle ore 16.30. Dalle testimonianze di quanti hanno assistito, la vittima sui 60 anni - di cui non si conosce l'identità - sarebbe scivolata dagli scogli spaccandosi la testa e finendo in mare. Inizialmente è intervenuta la Capitaneria di Porto per il recupero del corpo, riscontrando difficoltà per la vicinanza del cadavere agli scogli. E' stato, quindi, necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il recupero del corpo è stato effettuato dal Nucleo sommozzatori che ha successivamente trasferito il cadavere in Capitaneria di Porto. I carabinieri indagano sulla dinamica di quanto accaduto.

In aggiornamento