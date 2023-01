Addio a Benedetto Caruso, fu sindaco di Misterbianco dal 1952 al 1954

All’età di 98 anni è venuto a mancare a Mestre, dove risiedeva da numerosi decenni, Benedetto Caruso, conosciuto da tutti con il diminutivo di “Nitto”. Ricoprì la carica di sindaco dopo un anno di amministrazione straordinaria del comune che fu guidato allora dal Commissario prefettizio, Giuseppe Poli. Alle elezioni del 1952 il consiglio comunale lo nominò sindaco, incarico che ricopri per più di due anni riportando l’ente fuori da quel periodo buio. Pur insegnando in Veneto, lontano dalla sua Sicilia, rimase legato al suo comune d’origine e nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia intervenne con un suo scritto al Consiglio Comunale riunito in seduta solenne. “In meno di sei mesi ci hanno lasciato due ex sindaci del nostro comune – afferma Marco Corsaro – Salvatore Gennaro a giugno scorso ed adesso Nitto Caruso. Giungano ai familiari di Nitto Caruso le mie sentite condoglianze oltre a quelle degli assessori, del Consiglio Comunale e della nostra comunità".