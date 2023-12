Si cerca la 19enne Chaymae Tadrhi: non si hanno sue notizie da domenica sera

Da domenica sera non si hanno notizie di Chaymae Tadrhi, una 19enne di origini marocchine. Si è allontanata dalla comunità catanese che la ospita dopo le 21 del 3 dicembre. Al momento della scomparsa indossava un maglione bianco con strisce verdi, dei jeans neri ed una canotta bianca. Il suo telefono cellulare è stato ritrovato in via Ardizzone Gioieni. La ragazza è di origini marocchine e non ha altri parenti in Italia. Parla discretamente l'italiano e l'arabo e fluentemente il francese. E' alta 1 metro e 75 e pesa circa 64 chili. Sulla sua scomparsa indagano i carabinieri della stazione di Ognina. Chi dovesse avvistarla può comunicare eventuali informazioni alle forze dell'ordine.