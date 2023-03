Continuano le ricerche di Gianluca Giangrande, l'appello: "Aiutateci a trovarlo, ha bisogno di cure"

Non si hanno ancora notizie del giovane 20enne Gianluca Giangrande allontanatosi, la mattina dell'1 marzo, da una comunità alloggio di Massanunziata, frazione di Mascalucia. "Gianluca necessita di cure e aiuto al più presto - si legge in uno dei tanti appelli pubblicati sui social - E' un ragazzo con disabilità: ha 20 anni ma è come se fosse un bambino. Se lo si chiama per nome in giro tende a nascondersi oltre che a non rispondere in quanto non parla. È innocuo e ha bisogno di cure".

Alto 1.70 circa, corporatura molto esile, quando si è allontanato dalla struttura era vestito con felpa rossa, giubbotto nero, pantalone blu e scarpe Converse. Si è allontanato a piedi, senza denaro e senza cellulare. Chiunque lo abbia visto in zone limitrofe contatti al più presto il seguente numero 3939697304.