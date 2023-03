Trovato morto l'anziano scomparso ieri, ad allertare i soccorsi erano stati i parenti

È stato trovato morto l'anziano di 78 anni, A.M. di cui non si avevano notizie da ieri. I parenti avevano subito allertato i soccorsi, concentrando le ricerche in contrada "Coscia del ponte", a Paternò come specificano i carabinieri intervenuti sul posto. L'uomo, infatti, si sarebbe recato in quel luogo per raccogliere arance, nel terreno di un suo amico. Alle ricerche avevano preso parte, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco, l'unità cinofila della guardia di finanza e i volontari dell'Apas attivati dal Sindaco di Paternò, Nino Naso. Sul corpo ritrovato, sarebbe stata eseguita sul posto l'ispezione cadaverica e non si escluderebbe una morte per cause naturali.