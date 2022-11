I familiari lo aspettano all’aeroporto di Catania, ma lui non arriva: 28enne scomparso

Samuele Cimino, 28 anni, vive e lavora da qualche mese a Essen, in Germania. Dal 20 ottobre non ha più dato sue notizie ai familiari. Il 21 ottobre sarebbe dovuto rientrare in Sicilia con un volo per Catania, ma non è mai arrivato.