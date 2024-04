I parenti di Santo D'Allura, alle 7 e 20 di questa mattina, hanno ricevuto un messaggio in cui il giovane li avvertiva di essere caduto in un dirupo nelle campagne di Calatabiano e di essersi ferito. Senza però specificare il luogo preciso in cui si trovava. Da quel momento sarebbero partite le ricerche per poterlo recuperare e prestare le cure mediche del caso, ma nessuna notizia del suo ritrovamento. Numerosi gli appelli anche sui social per aiutare i familiari nelle ricerche. Al momento della scomparsa indossava una tuta nera e potrebbe trovarsi in una non meglio precisata località montana della zona dell'Alcantara. Il suo telefono sarebbe ora irraggiungibile.