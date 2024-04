Scontri durante la partita Catania-Padova, la digos etnea identifica altri quattro ultras

In seguito ai tafferugli avvenuti durante l’intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra i tifosi del Calcio Padova ed alcuni supporters del Catania, gli agenti della digos della questura etnea hanno identificato altri quattro ultras etnei che avrebbero preso parte ai disordini. Anche in questo caso, i poliziotti della questura di Catania hanno condotto le indagini analizzando tutti i filmati estrapolati dai colleghi della scientifica, incrociandoli con le immagini dei tornelli d’ingresso dello stadio "Euganeo" e con la diretta conoscenza di alcuni soggetti. Gli ultras identificati sono indagati per i reati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

Nello specifico, si tratta di quattro uomini di 26, 31, 36 e 48 anni, di cui uno con precedenti per reati connessi alle manifestazioni sportive e già sottoposto a daspo. Altri due annoverano precedenti per reati comuni. Durante i disordini, avrebbero sfidato le forze dell’ordine con atti di violenza e disobbedendo all'ordine di riportare la situazione alla calma. Uno degli indagati era anche munito di una tavola di legno e di una cintura borchiata. Le indagini sui fatti proseguiranno con accertamenti congiunti da parte delle digos di Catania e Padova, per identificare anche altre persone coinvolte.