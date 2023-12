Agguato ai tifosi del Pescara, feriti alcuni poliziotti e due fermi tra gli ultras rossazzurri

Il bilancio per i tafferugli avvenuti all'esterno dello stadio "Angelo Massimino", durante la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C, Catania Pescara, parla di alcuni feriti tra gli agenti di polizia intervenuti per placare gli scontri. I poliziotti coinvolti hanno riportato delle contusioni, come reso noto dalla questura questa mattina. Due, invece, i tifosi fermati: entrambi sono appartenenti al tifo rossazzurro. La loro posizione è adesso al vaglio degli operatori della digos al fine di valutare nei loro confronti l’adozione di provvedimenti di daspo.

L'imboscata

Le squadre erano in campo da circa mezz'ora quando le due tifoserie sono entrate parzialmente in contatto provocando tafferugli e violenze di vario genere. L’episodio più grave si è verificato in via Ala, dove un gruppo di ultras rossazzurri ha assaltato il bus con a bordo i tifosi abruzzesi, lanciando fumogeni e bombe carta ed armati di catene. Gli ospiti erano attesi allo stadio con ingresso ritardato, come previsto dalle procedura di sicurezza nei casi di partite a rischio, proprio per evitare eventuali scontri. Solo grazie all'intervento del personale della digos e della polizia in assetto antisommossa è stato possibile bloccare immediatamente l’assalto ed impedire che la situazione degenerasse.