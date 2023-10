Violenti scontri dopo Siracusa-Acireale, Daspo per altre 19 persone

Sono state denunciate altre 19 persone per gli scontri avvenuti la settimana scorsa dopo la partita tra Siracusa e Acireale, valevole per il girone I del campionato di Serie D. Anche loro, come gli altri 46 denunciati, sono accusati di essere stati protagonisti delle violenze del post partita. Alcuni di questi sono già noti alle forze di polizia e i reati a loro contestati si riferiscono al lancio pericoloso di razzi, petardi, bengala e altri fuochi pirotecnici così da porre in pericolo l’incolumità pubblica. ,

Inoltre uno dei denunciati è accusato anche del reato di rapina in quanto, con il volto travisato, approfittando della confusione creatasi, è riuscito ad impossessarsi di una videocamera in uso ad un operatore della polizia scientifica strappandola con violenza al poliziotto che è stato costretto a ricorrere a cure mediche per le lesioni riportate. Questi ulteriori diciannove soggetti, come i quarantasei precedenti, saranno anch’essi sottoposti a provvedimenti Daspo per evitare la loro partecipazione ad altri eventi sportivi. Continuano le indagini per identificare altri tifosi violenti.