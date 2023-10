Siracusa-Acireale, scontri tra tifosi fuori dallo stadio

Violenti scontri al termine della partita di campionato tra il Siracusa e l'Acireale, vinto dagli aretusei con il punteggio di 3-1. Nelle vicinanze dello stadio comunale Nicola De Simone, infatti, si sono verificati alcuni tafferugli tra le due tifoserie. Teatro degli incidenti tra tifosi azzurri e granata la via Torino, la via Antonello Da Messina e la via Teocrito. Un fitto lancio di pietre hanno colpito le auto posteggiate nei pressi che sono state danneggiate con il vetro in frantumi. Registrati anche diversi lanci di bombe carta. Un agente della polizia municipale è stato accompagnato in ospedale. E' subito intervenuta la polizia in tenuta antisommossa che ha ristabilito l'ordine tra i tifosi di casa e i 300 circa arrivati da Acireale. Gli agenti della Digos avrebbero già identificato diversi tifosi.