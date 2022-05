Identificati i due minori che hanno spinto e fatto cadere il ragazzo in monopattino al Lungomare

I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno identificato e denunciato due diciassettenni ritenuti responsabili delle lesioni subite da un ragazzo di 23 anni che, lo scorso sabato notte, mentre a bordo del suo monopattino stava percorrendo la pista ciclabile del lungomare di Catania, è stato affiancato da uno scooter con a bordo i due giovani e spinto in modo violento tanto da farlo cadere a terra. Il gesto era stato ripreso con un cellulare dal passeggero di un altro scooter ed il video era stato pubblicato su Tik Tok diventando in brevissimo tempo “virale” anche sugli altri social.

I carabinieri hanno acquisito immediatamente il video e la denuncia della vittima. Hanno intrapreso una attività di indagine, analizzando i vari sistemi di videosorveglianza pubblica e privata nonché monitorando la rete e svariati profili social. Gli indizi raccolti hanno portato così all'identificazione di due minorenni catanesi nel quartiere di San Cristoforo.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso, in effetti, di trovare riscontro all’ipotesi investigativa dei militari dell’Arma in quanto sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro i capi d’abbigliamento ed il casco indossati dai due ragazzi la sera dell’evento nonché il motociclo sul quale viaggiavano che era già stato parzialmente smontato e privato della carrozzeria bianca al fine di ostacolarne l’individuazione ed il riconoscimento.

Ai due giovanissimi, inoltre, sono stati sequestrati i telefoni cellulari sui quali verranno svolti approfonditi accertamenti tecnici che serviranno, nel corso delle indagini che proseguono senza sosta, sia a risalire agli altri componenti del gruppo (composto da altri sei ragazzi a bordo di tre scooter) ma anche e soprattutto "a delineare, approfonditamente, il profilo della loro condotta finalizzata ad esaltare gesti di illegalità e dal profondo disvalore sociale attraverso l’indiscriminata pubblicazione di video sui social network - come precisano i carabinieri - È al vaglio della Procura l’adozione di ulteriori provvedimenti anche di natura civile nei confronti dei due minorenni denunciati, ai quali, oltretutto, i carabinieri hanno elevato sanzioni ammnistrative per le violazioni del codice della strada per euro 1.181 di pena edittale massima".