Scooter rubati a Catania portati a Palermo per essere rivenduti

Due scooter rubati a Catania stavano per essere portati a Palermo per essere rivenduti. Gli agenti della polizia stradale di Buonfornello grazie al gps hanno localizzato un furgone nei pressi dello svincolo Resuttano nell'autostrada Palermo Catania in direzione del capoluogo siciliano. Nel corso della perquisizione dentro il mezzo sono stati trovati i due motocicli. Anche il secondo era stato rubato a Valverde. I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari. L'autista del furgone, un 30enne palermitano del quartiere Zen, e' stato denunciato con l'accusa di ricettazione.

