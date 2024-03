Fermato alla stazione in sella ad un motorino rubato: denunciato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e possesso di attrezzi per scasso. Inoltre, poiché risultava già sottoposto a una misura di affidamento ai servizi sociali, verrà segnalato al Tribunale competente.

La denuncia fa riferimento a un controllo da parte di una volante della polizia in piazza Giovanni XIII nei confronti dell'uomo a bordo di un motociclo ritenuto sospetto. Durante l'ispezione, il conducente ha manifestato segni di nervosismo ed evitava il contatto visivo con gli agenti, alimentando i loro sospetti. L'analisi della targa ha rivelato che il motociclo era stato rubato alcuni giorni prima in via Gabriele D'Annunzio.

Successivamente, durante la perquisizione del veicolo, è stato trovato un marsupio nascosto sotto il sellino contenente un cacciavite a taglio e una tenaglia, strumenti presumibilmente utilizzati per effettuare scassi. Di conseguenza, gli strumenti sono stati sequestrati. Il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario, il quale ha disconosciuto gli oggetti rinvenuti all'interno del vano sottosella.

