Scoperta piantagione "indoor" di cannabis: arrestato il coltivatore

In manette è finito Antonio Giuffrida, 52 anni. L'uomo nella sua abitazione di Vaccarizzo, aveva inoltre realizzato un allaccio abusivo alla rete elttrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione e ventilazione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato il 52enne catanese Antonio Giuffrida, ritenuto responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile, durante un servizio di perlustrazione in via Euforbia, nella frazione Vaccarizzo, ha notato lo strano atteggiamento dell’uomo che, uscendo dall’abitazione a lui in uso, si è accorto della presenza della gazzella girnadosi immediatamente alla vista dei militari come a volersi nasconde, ottenendo però il risultato opposto a quello sperato. I militari infatti lo hanno fermato per identificarlo e hanno poi proceduto a una perquisizione dell’abitazione, dove hanno scoperto di una piantagione di cannabis indica.

In effetti l’uomo aveva realizzato una serra indoor, munita di ogni impianto necessario per la coltivazione: lampade per la corretta temperatura, sistema di ventilazione ed impianto irriguo, oltre ai vari concimi necessari per le 81 piante di canapa indiana che sono state rinvenute, aventi un’altezza compresa tra i 120 ed i 160 centimetri. Ma non basta, perché tale coltivazione avrebbe richiesto una dispendiosa bolletta elettrica e, pertanto, l’uomo aveva comunque risolto il problema realizzando un allaccio abusivo alla rete pubblica per l’alimentazione degli impianti. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.