Scoperta struttura ricettiva abusiva, 2 mila euro di sanzione per il titolare

Nella giornata di ieri, personale della squadra amministrativa del commissariato centrale ha effettuato il controllo di una struttura ricettiva nel centro storico cittadino, accertando una serie di violazioni della normativa vigente nel settore da parte del titolare. In particolare, quest’ultimo aveva comunicato che si trattava di un appartamento ad uso turistico e, quindi, secondo la legislazione vigente, locabile nella sua interezza senza necessità di titoli autorizzatori. Tuttavia, i poliziotti hanno accertato che l’uomo aveva suddiviso l’abitazione in più stanze, che venivano singolarmente affittate a soggetti diversi, nonostante mancassero le autorizzazioni prescritte dalla legge per avviare l’attività ricettiva di affittacamere. Per tale ragione e per aver omesso di comunicare i dati statistici alla Regione Sicilia nei confronti dell’uomo sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di circa 2000 euro, diffidandolo al contempo dalla prosecuzione dell’attività. Altresì, gli agenti del commissariato centrale hanno verificato che il titolare della struttura, ampiamente pubblicizzata e recensita su internet e sui siti specializzati nel settore turistico, non aveva mai effettuato la comunicazione dei dati dei soggetti alloggiati all’Autorità di polizia, essendo sprovvisto delle credenziali necessarie per accedere all’apposito portale online; pertanto, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per l’omessa comunicazione dei dati degli ospiti della struttura. Sono in corso ulteriori accertamenti per quantificare la somma evasa sulla tassa di soggiorno da versare alle casse comunali, nonché gli accertamenti fiscali sulle somme evase e non dichiarate.