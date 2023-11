Controlli della polizia a Scordia, scattano sanzioni e sequestri di veicoli

Servizi straordinari di controllo della polizia in tutta la provincia. Ieri a Scordia gli agenti del commissariato di Caltagirone e del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale hanno effettuato una attività di pattugliamento su tutto il territorio e sulle principali vie di accesso al paese della Piana di Catania, ponendo particolare attenzione al centro urbano e alle zone commerciali per prevenire reati predatori.

I poliziotti hanno anche messo in opera posti di controllo per garantire l’osservanza delle norme del codice della strada e la sicurezza. Nel corso dell’attività sono state identificate 214 persone e fermati 104 veicoli. Il controllo ha consentito di contestare 17 violazioni del codice della strada soprattutto per mancata revisione periodica e mancanza di copertura assicurativa.

Infine, sono state eseguite verifiche e ispezioni in alcuni esercizi pubblici. In due casi la mancata di esposizione della licenza e del cartello riportante l’orario di lavoro è costata ai due gestori delle attività oltre 2mila euro di sanzioni complessive.