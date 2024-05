Cerca di fare la scorta "gratis" di confezioni di tonno dal supermercato: arrestata

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato una 28enne straniera per tentato furto aggravato. Alle 15:30 circa, una pattuglia della è stata inviata presso un supermercato del posto su segnalazione del direttore che aveva notato un furto in atto.

Giunti sul posto, i militari hanno appreso dall'addetto alla sicurezza che una giovane donna, mai vista prima nel negozio, aveva prelevato numerose confezioni di tonno da uno scaffale e le aveva riposte in una borsa nera. Non contenta, la donna aveva continuato a rubare, prelevando prodotti di profumeria che nascondeva in una tasca interna posteriore del suo smanicato.

I carabinieri hanno individuato la donna ancora all'interno del supermercato e l'hanno attesa all'uscita. La ragazza, inconsapevole della loro presenza, si è diretta alle casse pagando solo una confezione di tovaglioli di carta e una zucchina per un importo di 2,40 euro. Al momento del superamento delle barriere antitaccheggio senza aver pagato la merce nascosta, la donna è stata bloccata e perquisita.

Nella borsa sono state rinvenute 10 confezioni di tonno per un valore di 60 euro. La donna ha poi consegnato ai carabinieri altri prodotti rubati: 4 insalate pronte, 4 confezioni di repellenti per insetti e 2 shampoo per capelli, per un danno complessivo di 130 euro. La donna è stata arrestata e posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha convalidato la misura.

