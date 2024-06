Due scosse di terremoto nel Catanese: lievi tremori a Milo e Caltagirone

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata e localizzata dagli strumenti dell'Ingv nel territorio di Milo alle ore 01:55. Il sisma è avvenuto a una profondità di circa 10 chilometri. Non si segnalano danni a persone o cose.

Un'altra scossa di magnitudo 2.0 e con una profondità di 20 chilometri, è stata registrata alle 04:40 circa a 2 chilometri a nord-est di Caltagirone, sempre in provincia di Catania. Anche in questo caso, non si hanno notizie di danni a persone o cose.