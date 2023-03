Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv alle ore 9 e 21 in provincia di Catania. Il comune più vicino all'epicentro della scossa,posto ad una profondità di 28 chilometri sotto la crosta terrestre, è Randazzo. Il cui centro abitato è posto ad una distanza di un chilometro in direzione Nord Ovest. Non si registrano danni a cose o persone.