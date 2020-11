Screening ad Acireale: saranno monitorati studenti, docenti e genitori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

In relazione alla piattaforma “on line” annunciata dall’Azienda sanitaria provinciale nell’ambito dello screening in programma da domani a lunedì prossimo al parcheggio di Capomulini, si ritiene opportuno precisare che la medesima non deve intendersi come strumento per prenotarsi al test, posto che le modalità di esecuzione dei tamponi rapidi sono identiche a quelle adottate nella tornata precedente. Questo significa che si procederà in ordine di arrivo e, soprattutto, a beneficio ESCLUSIVO delle quattro categorie di soggetti indicati nelle precedenti comunicazioni e che riteniamo valga la pena di richiamare: studenti, loro genitori, personale docente e non docente delle Scuole medie del TERRITORIO DI ACIREALE. A questo punto, però, appare legittimo, da parte della popolazione, chiedersi a cosa serva la piattaforma annunciata e, a fini esplicativi, sulla scorta degli opportuni chiarimenti ricevuti dall’Azienda sanitaria provinciale, si precisa che tale strumento ha soltanto una funzione statistica ovvero serve per ricavare un’ipotesi, in termini aritmetici, del numero di soggetti interessati al servizio. In buona sostanza, dunque, vale la pena di ribadire due concetti essenziali:

a) la registrazione sulla piattaforma “on line” non garantisce alcuna priorità nell’esecuzione del test;

b) al parcheggio di Capomulini, da domani a lunedì, potranno presentarsi per richiedere il tampone rapido soltanto studenti, loro genitori, personale docente e non docente delle Scuole medie.