Screenig gratuito per tutti a Gravina nei giorni 1 e 2 febbraio

Il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso comunica che nei giorni 1 e 2 febbraio 2021, in via Quasimodo (area parcheggio antistante il centro commerciale Katané), dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, sarà effettuato lo screening per Covid-19 rivolto alla popolazione residente e non. Tutti coloro che si recheranno al “drive in” dovranno compilare l'apposito modulo da consegnare al medico che effettua il test in modo da agevolare le operazioni. "Lo screening è rivolto a tutti i cittadini - ha spiegato il sindaco – e ringrazio le istituzioni sanitarie per aver organizzato un presidio di monitoraggio nel nostro Comune". "L'iniziativa sarà svolta grazie anche alla nostra Polizia Municipale e alla Misericordia di Gravina – ha aggiunto il capo di gabinetto Marco Rapisarda -. Voglio inoltre ringraziare il dottor Antonino Condorelli dell'Asp per la collaborazione".