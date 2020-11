Screening covid-19, "drive in" presso l'ex mercato ortofrutticolo

Da sabato, nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, ingresso da via Forcile, tutti i cittadini che vorranno potranno effettuare il tampone rapido anti covid, tutti i giorni, compresa la domenica, gratuitamente, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 con il sistema del drive in. L’Amministrazione Comunale, così come annunciato dall'assessore Barbara Mirabella, ha infatti reso disponibili gli oltre 10 mila metri quadrati della struttura mercatale ora dismessa di San Giuseppe La Rena, per i medici e gli operatori sanitari dell’Asp, per l’effettuazione delle verifiche gratuite di positività al tampone. Sia domani, giovedì 26, che venerdì 27 novembre, sempre dalle ore 9,00 alle ore 17,00, l’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena ospiterà, invece, lo screening generalizzato della popolazione scolastica, vale a dire alunni e docenti, per i tamponi rapidi anti-covid sempre con il sistema drive in. Gli ingressi verranno presidiati sia da agenti della polizia locale che da personale della protezione civile comunale.