Tamponi rapidi: su oltre 5mila test i positivi sono 52

Ieri, nell’ambito della campagna di screening per Covid-19 rivolta ai cittadini rientrati sul territorio provinciale, sono stati eseguiti 5.298 tamponi. 52 i tamponi positivi. Nel dettaglio: terminal C Aeroporto: 3882 tamponi (8 positivi); porto: 28 tamponi; drive-in ex Mercato Ortofrutticolo: 1227 tamponi (33 positivi); drive-in PTA San Giorgio: 101 tamponi (11 positivi); drive-in PTA San Luigi: 60 tamponi. Oggi 24 dicembre e giovedì 31 dicembre il drive-in dell’ex Marcato Ortofrutticolo chiuderà alle ore 20.00. Il 25 dicembre e l’1 gennaio 2021 saranno chiuse al pubblico le postazioni drive-in dell’ex Mercato Ortofrutticolo, del PTA San Giorgio e del PTA San Luigi.