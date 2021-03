Screening gratuito per la prevenzione delle malattie urologiche

Nei giorni 15, 22 e 29 marzo (dalle ore 9.00), il dottor Vincenzo Cosentino, specialista in Urologia, già primario Urologo, effettuerà lo screening gratuito per uomini e donne di età adulta

La clinica Private Hospital Argento (via Ottavio D’Arcangelo 16), apre le porte alla prevenzione specialistica delle malattie urologiche, organizzando tre giornate mirate per verificare lo stato di salute dell’apparato urinario e genitale maschile, e individuare la presenza di patologie in entrambi i sessi.

Nei giorni 15, 22 e 29 marzo (dalle ore 9.00), il dottor Vincenzo Cosentino, specialista in Urologia, già primario Urologo, effettuerà lo screening gratuito per uomini e donne di età adulta, che avranno prenotato la visita. Viste le disposizioni di sicurezza per contrastare il diffondersi del virus Covid-19, la prenotazione è indispensabile.

Si può telefonare direttamente alla Clinica Private Hospital Argento al numero 095 515504 (dalle 8.00 alle 20.00), oppure inviare la richiesta tramite mail all’indirizzo ordiniprivatehospitalargento@ gmail.com indicando nell’oggetto “Prenotazione screening gratuito urologico” inserendo il nome, il cognome, l’età, il sesso e il numero telefonico del paziente che desidera prenotarsi.

Nel rispetto delle norme di sicurezza per contrastare il diffondersi del Coronavirus, saranno garantite fino a un massimo di 12 visite gratuite per giornata. Per tutte le prenotazioni eccedenti, la Direzione della Clinica si riserverà di contattare individualmente i pazienti e valutare nuove date. Nella fase iniziale, lo specialista prenderà nota dell’anamnesi del paziente e successivamente procederà a visita urologica.

Una visita specialistica urologica può individuare nei pazienti uomini, la presenza in fase precoce, di patologie e infezioni legate alla sfera riproduttiva e sessuale maschile, prostatiti, ipertrofia prostatica, neoplasia prostatica e vescicale, disfunzione erettile, calcolosi vescicale e reno-ureterale.

Nelle donne si possono evidenziare infezioni delle vie urinarie, calcolosi reno-ureterale, neoplasia vescicale, incontinenza urinaria, ecc.

Ove necessario lo specialista indirizzerà il paziente verso il percorso diagnostico-terapeutico più appropriato.