Scritta omofobica sulla scalinata Alessi, Mangano (FI): "Ignoranza che imbratta la città"

Scritta contro gli omosessuali sulla scalinata Alessi, a Catania. "Una scritta che 'imbratta' tutta la citta' di Catania quella realizzata con della vernice bianca sulla Scalinata Alessi, uno degli angoli storici della città e luogo di ritrovo di tanti giovani catanesi", scrive in una nota Sandro Mangano, coordinatore regionale del Dipartimento di Liberta' civili di Forza Italia, commentando l'episodio e puntando sull'importanza dell'educazione ai giovani. "Una scritta discriminatoria - prosegue Mangano - e con una chiara lettura di una 'ignoranza sociale' di cui la politica deve farsi carico perchè queste non sono frasi che si cancellano con una spugna, ma rimangono incise nella vita di molti. Una responsabilità che non si puo' ignorare e a cui invece si deve fare immediatamente fronte con dei progetti fattivi di sensibilizzazione che devono partire dalle scuole e arrivare alle famiglie sino a giungere a quella che ormai oggi viene definita una societa' allargata".

Nei prossimi giorni Mangano proporrà all'Ars, la realizzazione di una campagna regionale per la lotta alle discriminazioni e all'omofobia "Paura del diverso, ricchezza da scoprire" affinchè tali atteggiamenti e atti discriminatori possano essere combattuti alla base per produrre una reale evoluzione culturale.