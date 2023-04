Il valore della scrittura, cambia scuola per esigenze lavorative dei genitori e i compagnetti gli spediscono lettere

"Caro amico ci manchi" scrivono invece i bambini della classe 4A del plesso Piemonte dell’Istituto comprensivo G.Verga di Fiumefreddo di Sicilia all’amichetto Alessio, che per esigenze lavorative dei genitori si è trasferito a Ramacca e ha, quindi, cambiato scuola. Una storia di quelle che inteneriscono dove i piccoli protagonisti alle mail preferiscono ancora il profumo della carta pasticciata d’inchiostro. E imparano in corsa come preparare una busta da affrancare. Magari scegliendo un francobollo speciale. Come gli alunni della classe elementare che, insieme alla maestra Vera La Spina, la scorsa settimana si sono recati presso l’ufficio postale di Fiumefreddo per imbucare nella cassetta d’impostazione ben 19 lettere, una ciascuno, tutte indirizzate all’ex compagnetto di scuola.

“Maestra, quindi noi siamo il mittente e lui il destinatario?”, chiede Marco per conferma compilando con cura la missiva. “E il CAP a cosa serve?”, chiedono ancora all’impiegata dell’ufficio postale. E sono tutti emozionati, mentre si mettono in fila davanti la cassetta rossa d’impostazione. Per alcuni di loro è la prima volta, non sanno esattamente cosa significhi restare poi in trepida attesa di una risposta.

“In questi giorni - spiega la maestra Vera - ho raccontato loro quanto fosse bello, quando ero piccola io, scrivere le lettere di pugno e il valore dell’attesa, giorno dopo giorno, quando si aspetta che una busta faccia capolino nella buca lettere”. È grazie agli insegnanti come lei che ogni anno gli alunni studiano i generi letterari e gli stili di scrittura, dalla lettera al diario fino alla mail. Ed è grazie alla loro maestra che per una volta hanno scelto una lettera invece di una mail. È nata così l’idea di scrivere al compagnetto, che spesso in classe viene citato e ricordato. I bambini gli hanno rivolto parole di affetto e raccontato quanto mancasse loro e quanto sia sempre presente nei loro pensieri nonostante non si vedano più in classe. Nelle letterine qualcuno gli chiede come si trova con i nuovi compagni e lo rassicura specificando che “Qua non è cambiato molto, siamo solo tutti un po’ più alti”.

“Si è trattato di una sorpresa, mio figlio non se lo aspettava e si è tanto emozionato. All’inizio per il magone non riusciva a leggere le letterine - racconta la mamma di Alessio -. E per me è stato altrettanto emozionante, sono certa che mio figlio abbia provato qualcosa che con le mail e gli sms non si può minimamente replicare”. Per ricambiare il grande gesto, Flavia ha voluto riprendere i momenti salienti di quella giornata indimenticabile per Alessio, dalla ricezione delle letterine alla lettura di ciascuna, per poi inviare il video ai compagni di classe come speciale ringraziamento. “Già poco tempo fa – ricorda - avevamo fatto una piccola sorpresa ai bambini presentandoci senza preavviso in classe per un saluto. Tra di loro c’è un rapporto speciale, alcuni si conoscono dall’asilo e il legame è rimasto intatto. Mio figlio tra l’altro si lega molto e velocemente agli altri”.

Nelle intenzioni della famiglia del piccolo Alessio c’è la volontà in futuro di rientrare a vivere a Fiumefreddo. Per lui rappresenterebbe l’occasione di tornare a frequentare gli amichetti di sempre. “Alessio è felicissimo all’idea – precisa mamma Flavia -, ma ad oggi si è anche legato alla nuova classe a Ramacca che lo ha accolto con affetto. So già che anche qui saluterebbe con dispiacere nuovi amici con i quali è già nato un legame speciale e duraturo”.