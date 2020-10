Scuoia un capretto in casa e tenta di strangolare la moglie: arrestato

I carabinieri di Zafferana Etnea, nel territorio di Giarre, coadiuvati dai colleghi della locale Compagnia, hanno arrestato un romeno di 28 anni per maltrattamenti verso familiari o conviventi. In piena notte, a seguito di una telefonata giunta al 112 NUE da una 34enne di Giarre che ha riferito di essere stata picchiata dal convivente, i militari hanno raggiunto l’abitazione in questione dove, proprio in quel momento, hanno notato un uomo a petto nudo che stava scavalcando il muro di recinzione. Ovviamente insospettiti, hanno bloccato l’uomo non appena era arrivato in strada chiedendogli il motivo dell’insolito comportamento alle 3 del mattino: l'uomo ha risposto di aver scavalcato perché la serratura della porta era guasta. I miltari hanno dunque bussato e ad aprire l’ingresso dell’abitazione è stata una donna, la quale ha puntato il dito contro il compagno, reiterando le accuse già formulate telefonicamente. In particolare, si è appreso, che l’uomo era stato richiamato dalla convivente che gli aveva contestato il fatto d’aver scuoiato un capretto in cucina, sporcando l’intera abitazione di sangue. Questo ha provocato una reazione spropositata dell’uomo che, davanti al figlioletto di appena 16 mesi, ha tentato di strangolarla, per poi prenderla a schiaffi e provocarle un taglio al fianco, lesioni successivamente refertate dai medici del pronto soccorso di Acireale. Effettivamente i militari, dopo aver riscontrato, oltre all’animale scuoiato nel lavandino della cucina, i segni dell’aggressione, hanno proceduto all’arresto dell’uomo che è stato messo agli arresti domiciliari in casa della madre.

