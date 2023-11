Aci Catena, la scuola “Emanuele Rossi” sarà antisismica

Sono stati consegnati il 6 novembre, alla ditta C.M.C. di Mussomeli, i lavori per l’adeguamento antisismico della scuola "Emanuele Rossi", in via Francesco Strano ad Aci Catena. Il progetto, finanziato con fondi della presidenza del consiglio dei ministri, attraverso il commissario per la ricostruzione del territorio dei comuni della Città metropolitana di Catania, danneggiati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, per un ammontare di importo complessivo contrattuale di 925 mila euro, dovrà essere completato in 270 giorni lavorativi.

Alla consegna dei lavori presenti il responsabile dell’area comunale Lavori pubblici Alfio Grassi, il direttore dei lavori Maria Cristina Ferlito e i rappresentanti della ditta, che entrò i prossimi 15 giorni dovrà avviare i lavori.