Scuola presa d'assalto dai vandali, devastato distributore automatico

Ennesimo episodio vandalico ai danni di una scuola di Adrano. A subire il raid è stato l'istituto "Bascetta" che, ancora una volta, deve fare la conta dei danni subiti. Ignoti hanno forzato gli ingressi dell'istituto scolastico dirigendosi al primo piano e hanno successivamente scardinato il distributore di merendine e bevande.

L'erogatore di cibo era protetto da una struttura in ferro ma è stato comunque devastato da ignoti che tra l'altro si sarebbero feriti per commettere il fatto. Sulla scena sono state rinvenute parecchie macchie di sangue così come in altre zone della scuola. La medesima scuola qualche giorno prima aveva subito la distruzione della macchinetta di merendine posta al piano terra. I vandali, infine, hanno forzato le porte di diverse aule scolastiche.

Una situazione sempre più preoccupante, per l'aumento del numero di episodi registrati nell'ultimo periodo. La redazione di Catania Today ha provato a contattare il dirigente scolastico del plesso per un commento su quanto successo, non ricevendo però alcuna risposta.