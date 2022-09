San Giovanni La Punta, mancano aule nella scuola "Dalla Chiesa" e gli alunni si spostano a Barriera

Ancora disagi per genitori e studenti della “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di San Giovanni La Punta, costretti, per mancanza di aule, a recarsi anche quest’anno all’istituto dei salesiani di Barriera a Catania. ”La scuola è cominciata – spiega il consigliere Santo Trovato – e il Sindaco non si è minimamente preoccupato di istituire per tempo un servizio navetta. Il risultato: aggravio economico per le famiglie e tanti disagi. L’istituto dei salesiani, infatti, si trova in una strada dove è impossibile parcheggiare, la via del Bosco. Pur avendo un’area interna si resta spesso intrappolati. Insomma: disagi su disagi. Il comune – prosegue Trovato - avrebbe già dovuto pensare a un servizio di trasporto gratuito. C’è di più: avrebbe potuto e dovuto monitorare i lavori in corso alla 'Carlo Alberto Dalla Chiesa' e fare di tutto per avere le aule pronte prima dell’inizio dell’anno scolastico. Una amministrazione attenta deve saper programmare, sollecitare, prevenire i disagi e assicurare un sereno inizio dell’anno scolastico. Per studenti e famiglie, invece, l’avvio è da incubo. Come sempre, si scaricano sui cittadini costi e sacrifici”.