Cibali, troppe auto nei pressi della scuola "De Roberto": chiesto intervento dei vigili urbani

Garantire le condizioni di sicurezza per gli alunni che quotidianamente devono recarsi presso l'stituto comprensivo ”Federico De Roberto” di via Susanna. Questo l'obiettivo della raccolta firme promossa dal consigliere del IV municipio Giuseppe Ragusa (M5S), che ha richiesto la presenza dei vigili urbani per regolamentare il traffico veicolare all'ingresso ed all'uscita da scuola. "Già ieri una pattuglia è intervenuta in zona - spiega Ragusa - ma chiedo che comunque si riesca a garantire nel tempo un ordine in via Susanna, migliorando anche la segnaletica stradale dell'intero quartiere di Cibali". Sulla vicena è intervenuta anche la consigliera comunale pentastellata Lidia Adorno, che ha inoltrato al consiglio una specifica richiesta.

"Desideravo ringraziare i cittadini - dichiara la Adorno - che hanno firmato e che sono diventati parte attiva di un piccolo processo di cambiamento e il nostro consigliere del IV Municipio Giuseppe Ragusa che ne è stato il promotore. Sono estremamente felice di essere stata il loro tramite per entrare in contatto con i vertici dell'istituzione comunale, in particolare con l'assessore Porto e il comandante dei vigili urbani Sorbino, che ringrazio. Entrambi hanno manifestato sin da subito - conclude - attenzione e disponibilità rispetto alla richiesta di sicurezza delle famiglie, affinché venga garantita la presenza dei vigili per tutelare l'incolumità degli alunni all'entrata e all'uscita della scuola De Roberto".