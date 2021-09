Scuola, avviso da 455 milioni per la digitalizzazione di aule e segreterie

Il deputato del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta ha promosso una campagna di informazione in merito al recente avviso emanato dal Miur riguardante la digitalizzazione delle aule scolastiche e delle segreterie, con una dotazione di 455 milioni di euro. Le risorse sono state stanziate nell’ambito dell’iniziativa React-EU. “Ancora una volta il Governo nazionale – dice Saitta – dà grande attenzione al mondo della scuola e ringrazio la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia per il grande lavoro che sta svolgendo. Dopo i fondi dedicati all’adeguamento delle aule, all’acquisto di materiale didattico adesso arriva un avviso pubblico con una cospicua dotazione per l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica,e per portare nelle classi una metodologia inclusiva”. “Sono tante ancora le classi sprovviste di lavagne digitali e i fondi consentiranno di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Si tratta di una occasione importante, specie per le scuole del Sud spesso penalizzate dalla esiguità delle risorse che nei decenni passati ha contraddistinto il settore dell’educazione. Le scuole potranno presentare