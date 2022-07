Edilizia scolastica, interventi strutturali per l’Istituto aeronautico “Arturo Ferrarin”

Il commissario straordinario Federico Portoghese - accompagnato dall’ingegnere capo Giuseppe Galizia e da Salvatore Branchina direttore tecnico della Pubbliservizi – si è recato per un sopralluogo all’Istituto tecnico Aeronautico statale “Arturo Ferrarin” ed ha incontrato la dirigente Patrizia Pittalà. Da un esame dello stato dei luoghi è emersa la necessità di un intervento strutturale, che vada oltre la manutenzione ordinaria.

“Questo edificio scolastico, nato nel 1980, è stato ampliato nel 1992. A distanza di tanti anni lo stabile necessita di lavori strutturali che la Città metropolitana di Catania ha in parte già appaltato oppure inserito nel Piano triennale delle Opere pubbliche. Per quanto riguarda la normale manutenzione, sarà la Pubbliservizi a realizzarla in tempi brevi”.

Così ha affermato il Commissario Portoghese, assicurando che i lavori del “Ferrarin” saranno realizzati con un sistema modulare, allo scopo di non interrompere l’attività didattica. Particolare cura sarà destinata alle aule - laboratorio, dove gli allievi vengono formati alle professioni qualificate nel traffico aereo e del settore aeroportuale. Anche altri istituti scolastici di competenza della Città metropolitana saranno inseriti nel Piano Triennale delle Opere pubbliche, secondo un criterio che tenga presente la vetustà degli edifici ed il grado di rischio.