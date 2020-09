Positivi al Coronavirus uno studente del Vaccarini e uno dello Spedalieri

Un alunno dell'Istituto Superiore Giovan Battista Vaccarini di Catania è risultato positivo al Coronavirus, come già accaduto al Cutelli ed alla Livio Tempesta. Lo rende noto la dirigente scolastica Salvina Gemmellaro, che ha scritto una lettera indirizzata alle famiglie ed al personale, oltre che agli stessi studenti, in cui richiede massima collaboarazione per fronteggiare al meglio questa fase emergenziale. Sono state già attivate tutte le procedure specifiche ed attivata la didattica a distanza per tutti coloro che frequentavano la classe in questione. Un episodio analogo si è verificato al liceo Spedalieri di Catania ed anche in questo caso è stato disposto un periodo cautelativo per la classe, con lezioni da remoto.

"Nella settimana dal 21 al 26 settembre 2020 - scrive la preside del Vaccarini - sono giunte a questa dirigenza segnalazioni di alunni asintomatici con Covid-19 o in quarantena fiduciaria, tutti soggetti interessati all’evento epidemiologico a causa di contatti esterni alla scuola. Il Protocollo di sicurezza è stato immediatamente attivato, segnalando tempestivamente, quanto dovuto, al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, già a sua volta informato, disponendo attività di DDI per le classi interessate e rispettando scrupolosamente l’attività di sanificazione degli ambienti. Tutto ciò a dimostrazione che la Scuola vigila costantemente e può produrre il cambiamento. Ma la verità è che io confido nella vostra collaborazione, nella gestione di un anno scolastico così complesso in presenza, ma con necessaria didattica mista".

"Vi invito - si legge ancora - con il cuore aperto e sincero, ad essere in questo particolare momento portatori di un cambiamento difficile, ma epocale, nei confronti delle generazioni presenti che crescono tra mille difficoltà e incertezze. Distanziamento, mascherina ben indossata, igienizzazione frequente delle mani non ci rendono mostri, ma uomini pronti a vincere una lunga battaglia. Ad oggi ancora nessuno dei 937 banchi monoposto richiesti è stato consegnato a questa Istituzione scolastica, ma si aspetta il mese di ottobre, quando la scuola sarà attrezzata anche di 20 lavagne interattive che consentiranno di supportare meglio la necessaria didattica mista. Raccomando, infine a Voi tutti, il rispetto assoluto del Protocollo di sicurezza nel presente e nell’arco temporale della sua evoluzione dinamica, dovuta a nuovi disposizioni. Condivido ogni giorno con voi l’impegno misto a paura e al tempo stesso alla gioia di vedere i ragazzi apprendere la vita vera".