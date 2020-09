Scuola, in arrivo kit didattici per gli studenti svantaggiati

I deputati alla Camera del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano ed Eugenio Saitta hanno annunciato l'arrivo in diversi istituti della provincia etnea di parte dei 450mila kit didattici destinati agli alunni svantaggiati. Nella provincia etnea sono stati selezionati nove istituti comprensivi.

“Ancora una volta il Governo – dicono i deputati – si dimostra vicino a chi è indietro per fornire strumenti che lo possano mettere al pari degli altri. A livello nazionale sono 100 le scuole che beneficiano di questa misura destinata ai territori ove è più alto il tasso di dispersione scolastica, il disagio negli apprendimenti e ove si riscontrato difficoltà economiche e sociali da parte delle famiglie”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Così nei prossimi giorni gli istituti selezionati riceveranno dei kit didattici comprensivi di diari, astucci, pennarelli e supporti digitali da consegnare agli alunni e alle alunne in condizioni di svantaggio. La misura va ad aggiungersi alle risorse già stanziate in questi mesi dal Ministero per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti più fragili. Nello specifico a Catania beneficiano della misura gli istituti comprensivi Dusmet, Vespucci, Tempesta, Campanella, Battisti e Diaz, mentre a Misterbianco il Don Milani, a Vizzini il Verga e a Giarre il Russo”, hanno concluso.