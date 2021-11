Giarre, aggiudicati i lavori per l'ammodernamento dell' istituto professionale Mazzei

Inizieranno a breve i lavori di adeguamento e messa in sicurezza di spazi a uso didattico dei locali dell’istituto professionale Mazzei di Giarre. La gara d’appalto indetta, su indicazione del sindaco metropolitano Salvo Pogliese, in regime d’urgenza tramite Mepa, è stata aggiudicata e la ditta vincitrice ha già firmato il contratto. Il conto delle opere da effettuare è stato stimato in 250 mila euro, con fondi erogati dal Ministero dell’Istruzione. I lavori urgenti prevedono il rifacimento di diversi servizi igienici (tubazioni idriche, pavimenti, pareti maiolicate, sostituzione lavabi e wc, tinteggiatura, sostituzione infissi interni), la manutenzione della sala mensa (nuova pavimentazione, impianto di illuminazione e sostituzione infissi esterni). Progettista e direttore dei lavori Armando Dinolfo, Rup Angelo Aliberti, coordinati dall’ingegnere capo della Città metropolitana di Catania Giuseppe Galizia.