Approvato il progetto per la costruzione di una nuova scuola a Piano D'Api

Approvato dalla Giunta comunale di Acireale, il 28 aprile scorso, il progetto esecutivo per la scuola di Piano d’api. A breve avrà luogo la gara per l’esecuzione dei lavori, essendo già entrato il Comune in possesso dell’area. Il progetto prevede un corpo di fabbrica destinato ad accogliere la scuola primaria, costituito da cinque classi per una sezione, completa di servizi ad essa annessi. La scelta progettuale risulta necessaria, considerato il budget a disposizione che non permette di realizzare ulteriori servizi connessi alle attività. Tuttavia, l’ulteriore finanziamento reso disponibile dalla struttura retta dal commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, Salvatore Scalia, consentirà di realizzare ulteriori spazi garantendo i bisogni della frazione di Piano d’api. La tipologia di struttura e la conformazione planimetrica sono state studiate appositamente come unità modulari che possono in qualunque momento accogliere altre porzioni di edificio, tali da rendere la scuola adeguata alle normative in materia scolastica e di contenimento energetico ormai obbligatorie per le scuole (Nzeb). L'edificio scolastico è stato pensato rispettando le esigenze primarie degli alunni, realizzando aperture su fronte strada in corrispondenza diretta con quelle delle aule, in modo da permettere l'ingresso e l'uscita dei fruitori senza interferenze tra e varie classi.

Le vetrate più ampie all'interno delle aule si affacciano sul cortile interno, in modo da garantire maggiore privacy rispetto alla strada ed un contatto diretto con l'area all'aperto (cortile e giardino) di esclusiva pertinenza della scuola, mantenendo, invece, parcheggio e accessi carrabili lungo il fronte principale. La struttura in "X-lam" permette di costruire l'edificio in breve tempo oltre alla possibilità di essere ampliato senza dover ricorrere a lavori che in futuro inficerebbero il normale svolgimento delle attività scolastiche che, invece, nell’ampliamento previsto, potranno continuare a svolgersi regolarmente. Il sindaco, Stefano Alì, esprime profonda soddisfazione per essere oggi certi che Piano d’api tornerà ad avere presto un plesso scolastico bello, funzionale e sicuro. "E’ stato estremamente complesso - ha dichiarato il primo cittadino - in quanto il Comune di Acireale non dispone di aree sulle quali ricostruire e quella precedentemente utilizzata non risultava adeguata a fronte delle nuove norme. Siamo riusciti a raggiungere questo risultato solo grazie all’impegno dell’ufficio sisma del Comune, diretto dall’ing. Lauretta Spina, ed alla estrema collaborazione e sensibilità ai problemi della frazione mostrate dal Dipartimento regionale della Protezione civile, diretto dall’ing. Salvatore Cocina. Fondamentale anche il supporto dell’on. Angela Foti nel dialogo con la Protezione civile nazionale e del commissario per la ricostruzione, Salvatore Scalia, che rendendo disponibile un ulteriore cospicuo finanziamento di 2 milioni e 400 mila euro garantirà la piena e totale funzionalità della struttura".