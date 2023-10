Al San Franceso di Sales, poliziotti e rugbisti docenti di lealtà e legalità

Lo sport come mezzo per veicolare valori importanti come, ad esempio, la legalita?. È questo il principio che sta alla base del progetto "Rugby e Legalita?" che vede studenti e polizia protagonisti. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Salesiano San Francesco di Sales hanno iniziato un percorso ideato dalla Federazione Italiana Rugby.

Il 9 ottobre si e? tenuto il primo incontro al quale hanno partecipato, Giancarlo Consoli, Comandante del X Reparto Mobile - Catania; Carmelo Censabella, Segretario FIR Sicilia e dirigente promozione sviluppo FIR Sicilia. A rappresentare il mondo del rugby e della Scuola, lo studente Giuseppe Garofalo, che ha indossato la maglia del CUS Catania Rugby, squadra per la quale gioca, maglia celebrativa del 75esimo anniversario dalla fondazione.

Ad accogliere i partecipanti all'iniziativa sono stati il direttore dell’istituto don Giuseppe Troina e il preside don Enzo Timpano.